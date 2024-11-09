В Киевской области сбивают российские дроны

В Киевской области поздно вечером в субботу, 9 ноября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. В небе над регионом были зафиксированы российские ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию ( КОВА ).

О боевой работе защитников неба Киевской области стало известно около 22.55. А тревога в области была объявлена ​​около часа назад - в 21.54.

Жителей региона просят находиться в укрытиях и не покидать безопасные места до отбоя воздушной тревоги.

"Киевская область. Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - рассказали в администрации.

Кроме того, в ОВА напомнили о важности соблюдать правила относительно информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении администрации.

Атака "Шахедов"

Напомним, сегодня вечером российские оккупанты запустили для очередной воздушной атаки по Украине несколько групп ударных беспилотников, предварительно типа "Шахед".

Добавим, вражеские дроны, в частности, направлялись в сторону Киева - в столице объявляли воздушную тревогу в 22.07, фиксировалось движение беспилотника противника в сторону города.

По последним данным Воздушных сил ВСУ по движению "Шахедов", угроза вражеских дронов-камикадзе для восьми областей. В частности, фиксировались: