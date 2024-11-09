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Россия запустила по Украине более полусотни дронов: сколько уничтожили

Украина, Суббота 09 ноября 2024 08:26
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Россия запустила по Украине более полусотни дронов: сколько уничтожили Фото: Россия запустила по Украине более 50 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 9 ноября запустили по Украине более 50 дронов. Противовоздушная оборона работала в 11 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью россияне запустили 51 ударный дрон и беспилотники неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска и Орла.

Атаку отбивали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы. Эпицентром удара была Одесская область.

По состоянию на 8:00 известно об уничтожении 32 вражеских дронов. Еще 18 беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины.

ПВО работала в 11 областях Украины, а именно в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской.

Что известно о последствиях атаки

Под ударом врага этой ночью была Одесса. В городе повреждены несколько многоэтажных домов и дома в частном секторе, а также админздания, склады и автомобили.

В сети публиковали кадры сильного пожара в Одессе после атаки дронов.

Кроме того, россияне ударили КАБом по Харькову. Удар пришелся по одной из городских трасс. В Харькове повреждены гостиница, гипермаркет и другие гражданские объекты.

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