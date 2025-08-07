ua en ru
Есть попадание: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Четверг 07 августа 2025 09:24
Есть попадание: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО Фото: россияне выпустили по Украине 112 дронов за ночь (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 7 августа, Россия выпустила по Украине 112 дронов. Воздушные силы уничтожили большинство вражеских целей, однако было зафиксировано более 20 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, начиная с вечера 6 июня противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Запуски осуществлялись с территории РФ (Курск, Приморско-Ахтарск) и временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское).

К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.

По предварительным данным по состоянию на 09:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 89 вражеских дронов, в частности Shahed, в северных, восточных и центральных регионах страны.

"Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.

Есть попадание: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Обстрел Украины

Напомним, сегодня ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

В Павлограде в результате атаки загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе горело здание, которое не эксплуатируется, а в самом Кривом Роге - модульный дом. Глава Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что в Кривом Роге зафиксировано попадание 10 "Шахедами".

Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу.

