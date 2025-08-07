Есть попадание: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО

Фото: россияне выпустили по Украине 112 дронов за ночь (Getty Images)

Сегодня ночью, 7 августа, Россия выпустила по Украине 112 дронов. Воздушные силы уничтожили большинство вражеских целей, однако было зафиксировано более 20 попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По данным военных, начиная с вечера 6 июня противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Запуски осуществлялись с территории РФ (Курск, Приморско-Ахтарск) и временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское). К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками. По предварительным данным по состоянию на 09:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 89 вражеских дронов, в частности Shahed, в северных, восточных и центральных регионах страны. "Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.