Есть попадание: чем Россия атаковала Украину ночью и как отработала ПВО
Сегодня ночью, 7 августа, Россия выпустила по Украине 112 дронов. Воздушные силы уничтожили большинство вражеских целей, однако было зафиксировано более 20 попаданий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
По данным военных, начиная с вечера 6 июня противник атаковал 112 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Запуски осуществлялись с территории РФ (Курск, Приморско-Ахтарск) и временно оккупированного Крыма (Чауда, Гвардейское).
К отражению воздушного удара были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и системы борьбы с беспилотниками.
По предварительным данным по состоянию на 09:00, силами ПВО было уничтожено или подавлено 89 вражеских дронов, в частности Shahed, в северных, восточных и центральных регионах страны.
"Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях", - говорится в сообщении.
Обстрел Украины
Напомним, сегодня ночью российские захватчики атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.
В Павлограде в результате атаки загорелись дачный дом и авто. В Криворожском районе горело здание, которое не эксплуатируется, а в самом Кривом Роге - модульный дом. Глава Совета обороны города Александр Вилкул уточнил, что в Кривом Роге зафиксировано попадание 10 "Шахедами".
Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу.