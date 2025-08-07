ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Воздушных силах назвали причину

Четверг 07 августа 2025 13:22
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Воздушных силах назвали причину Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве, а также ряде северных, центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ранее сообщалось, что российская армия утром 7 августа запустила по Украине дроны. Пуски были с нескольких направлений.

В 13:28 тревогу отменили. Воздушная тревога из-за угрозы баллистики продолжалась 14 минут.

В Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу: в Воздушных силах назвали причину

Удар РФ по Украине 7 августа

В ночь на 7 августа Россия выпустила по Украине 112 ударных дронов и беспилотников-имитаторов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 89 вражеских дронов.

Однако, как отметили Воздушные силы ВСУ, зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков - на трех локациях.

В частности, сегодня ночью российские оккупанты атаковали ударными дронами Днепропетровскую область. Так, взрывы раздавались в Днепре, Павлограде и Кривом Роге.

В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура и есть пострадавшие среди населения.

Уже утром, 7 августа, взрыв прогремел в Николаеве. Незадолго до этого в области объявили воздушную тревогу. В результате обстрела часть города осталась без света и воды.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Воздушная тревога
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО