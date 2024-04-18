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Оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Как отработала ПВО

Украина, Четверг 18 апреля 2024 09:29
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Оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила все дроны, запущенные РФ по Украине 18 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снова атаковали Украину в четверг, 18 апреля,, запустив дроны-камикадзе. ПВО сбила все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Так, по его словам, в ночь на 18 апреля противник атаковал 13 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарск (Россия) и с мыса Чауда (Крым).

"Все 13 "шахедов" сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины", - отметил генерал.

Он добавил, что вражеские цели были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Обстрел Украины

Российские войска обстреляли Украину, использовав дроны-камикадзе типа "шахед" в четверг, 18 апреля. Как рассказали военные, дроны заходили в Украину несколькими волнами с разницей в три часа, причем основной удар был направлен центральные и западные регионы.

В частности, взрывы гремели в Ивано-Франковской области. Так, на Прикарпатье россияне пытались атаковать объекты энергетики. Без пожаров, возникших из-за падения обломков, не обошлось. Но люди не пострадали.

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