ua en ru
Пн, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Кинжал", баллистика и "Шахеды": как ПВО отразила очередную атаку России

Понедельник 03 ноября 2025 08:58
UA EN RU
"Кинжал", баллистика и "Шахеды": как ПВО отразила очередную атаку России Иллюстративное фото: Россия атаковала Украину ракетами и дронами (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 3 ноября Россия запустила по Украине три "Кинжала", четыре баллистические ракеты и пять зенитных. Также оккупанты атаковали 138 дронами, из которых около 80 - это "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, с 19:00 2 ноября противник выпустил:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области,
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма,
  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
  • а также 138 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

В силах ПВО уточнили, что около 80 из запущенных дронов составляли "шахеды".

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы, систем беспилотных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбили или подавили одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских дронов типа Shahed, Гербера и других. Поражения зафиксированы на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание ракет и 20 ударных БпЛА на 11 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что воздушная тревога еще действует, в небе остаются несколько вражеских БпЛА.

&quot;Кинжал&quot;, баллистика и &quot;Шахеды&quot;: как ПВО отразила очередную атаку России

Атака на Украину 3 ноября

Напомним, сегодня ночью российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". В результате ударов повреждена энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Также захватчики нанесли ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровской области. Из-за комбинированной атаки есть погибшие и раненые.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Ракеты Дрони
Новости
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Трамп сделал новое заявление о Tomahawk для Украины: будет ли передавать
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН