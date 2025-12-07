В Киеве и областях воздушная тревога на фоне атаки дронов
В Киеве вечером 7 декабря объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки российских ударных беспилотников. Дроны врага фиксировались в Киевской области и возле столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил Украины, сообщение Киевской областной военной администрации и сообщение Киевской городской военной администрации.
"БПЛА на Васильков с востока! БПЛА на Фастов! Киевщина: БпЛА на/поз Яготин, курс - западный", - сказано в сообщениях ПС ВСУ. До этого сообщалось о беспилотниках на Киевщине направлением на столицу.
В КГВА и КОВА подтвердили воздушную угрозу для столицы. Жителей Киева и области призвали пройти в укрытия и предупредили о работе сил противовоздушной обороны.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении КГВА.
Мониторинговые каналы сообщили о по меньшей мере шести беспилотниках, которые через Обухов взяли курс на Фастов и Васильков. Четыре из них шли курсом на Фастов, где недавно оккупанты уничтожили вокзал.
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:00 7 декабря выглядит так:
Отметим, что российские оккупанты вечером, 7 декабря, снова атаковали Украину ударными дронами. Вечером ударные беспилотники врага были зафиксированы в ряде областей.
Напомним, в ночь на 7 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры. Россияне запустили по Украине 241 дрон и 5 ракет, из которых силам ПВО удалось сбить и подавить 179 воздушных целей, в том числе 175 дронов и 4 ракеты.