Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві та областях повітряна тривога на тлі атаки дронів

Україна, Київ, Неділя 07 грудня 2025 23:03
UA EN RU
У Києві та областях повітряна тривога на тлі атаки дронів Ілюстративне фото: в Києві та області оголосили повітряному тривогу (Юлія Червінська, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 7 грудня оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки російських ударних безпілотників. Дрони ворога фіксувалися в Київській області та біля столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Повітряних сил України, повідомлення Київської обласної військової адміністрації та допис Київської міської військової адміністрації.

"БПЛА на Васильків зі сходу! БпЛА на Фастів! Київщина: БпЛА на/повз Яготин, курс - західний", - сказано у дописах ПС ЗСУ. До цього повідомлялося про безпілотники на Київщині напрямком на столицю.

В КМВА та КОВА підтвердили повітряну загрозу для столиці. Мешканців Києва та області закликали пройти до укриттів та попередили про роботу сил протиповітряної оборони.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БПЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - сказано у повідомленні КМВА.

Моніторингові канали повідомили про щонайменше шість безпілотників, які через Обухів взяли курс на Фастів та Васильків. Чотири з них йшли курсом на Фастів, де нещодавно окупанти знищили вокзал.

Карта повітряних тривог станом на 23:00 7 грудня виглядає так:

У Києві та областях повітряна тривога на тлі атаки дронів

Зазначимо, що російські окупанти ввечері, 7 грудня, знову атакували Україну ударними дронами. Ввечері ударні безпілотники ворога були зафіксовані у низці областей.

Нагадаємо, в ніч на 7 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по об'єктах критичної інфраструктури. Росіяни запустили по Україні 241 дрон і 5 ракет, з яких силам ППО вдалося збити та придушити 179 повітряних цілей, в тому числі 175 дронів і 4 ракети.

Київ Київська область Війна в Україні Повітряна тривога
