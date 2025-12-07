Россияне запустили по Украине дроны: где угроза ударов

Российские оккупанты вечером, 7 декабря, снова атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники зафиксированы уже в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Согласно сообщениям военных, они фиксировали дроны РФ чуть ли не полдня. Ближе к вечеру ситуация стала спокойнее, но после 19:00 над Украиной снова были вражеские беспилотники.

В частности, дроны фиксировались уже в Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.

По последним данным, в промежутке с 21:09 до 21:16 БпЛА были зафиксированы:

в Николаевской области, двигались северо-западным курсом в сторону Одесской области;

над Черниговом;

в Полтавской области в направлении Миргорода и Ромодана с севера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.