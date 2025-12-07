Россияне запустили по Украине дроны: где угроза ударов
Российские оккупанты вечером, 7 декабря, снова атакуют Украину ударными дронами. Беспилотники зафиксированы уже в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Согласно сообщениям военных, они фиксировали дроны РФ чуть ли не полдня. Ближе к вечеру ситуация стала спокойнее, но после 19:00 над Украиной снова были вражеские беспилотники.
В частности, дроны фиксировались уже в Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.
По последним данным, в промежутке с 21:09 до 21:16 БпЛА были зафиксированы:
- в Николаевской области, двигались северо-западным курсом в сторону Одесской области;
- над Черниговом;
- в Полтавской области в направлении Миргорода и Ромодана с севера.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 7 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по объектам критической инфраструктуры.
Согласно отчету воздушных сил ВСУ, враг запустил по Украине 241 дрон и 5 ракет. По состоянию на 9 утра, силам ПВО удалось сбить и подавить 179 воздушных целей - из них 175 дронов и 4 ракеты.
В то же время, несмотря на работу ПВО, 65 ударных дронов попали в объекты на 14 локациях.