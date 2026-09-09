В Киеве и области ухудшилось качество воздуха: где окна лучше держать закрытыми

Ухудшение качества воздуха в Киеве

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Подольском районе города.

Жителям и гостям столицы объяснили, что такая ситуация сложилась из-за пожаров, вызванных вражескими атаками.

Отмечается также, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:

либо на карте по ссылке;

либо в приложении "Київ Цифровий".

Ухудшение качества воздуха в Киевской области

Согласно данным Киевской областной военной (государственной) администрации, временное ухудшение качества атмосферного воздуха (по состоянию на утро 9 сентября) наблюдалось:

в городе Вишневое;

в городе Обухов;

в городе Бровары.

В ОВА уточнили, что по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль.

В других населенных пунктах области (где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - зафиксировано не было.

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в ОВА.

Что советуют делать людям при загрязнении воздуха

Специалисты Киевской ОВА напомнили, что мелкодисперсная пыль (загрязнитель, зафиксированный местами в воздухе), может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании - у людей, чувствительных к раздражению.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют: