В Киеве и области ухудшилось качество воздуха: где окна лучше держать закрытыми

Утром среды, 9 сентября, специалисты зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха не только в Киеве, но и по Киевской области.
Подробнее о конкретных локациях и причинах загрязнения, а также советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Подольском районе города.
Жителям и гостям столицы объяснили, что такая ситуация сложилась из-за пожаров, вызванных вражескими атаками.
Отмечается также, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:
Согласно данным Киевской областной военной (государственной) администрации, временное ухудшение качества атмосферного воздуха (по состоянию на утро 9 сентября) наблюдалось:
В ОВА уточнили, что по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль.
В других населенных пунктах области (где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - зафиксировано не было.
"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в ОВА.
Специалисты Киевской ОВА напомнили, что мелкодисперсная пыль (загрязнитель, зафиксированный местами в воздухе), может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании - у людей, чувствительных к раздражению.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:
Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что сейчас погоду в Украине определяет область высокого атмосферного давления. Она напомнила, что антициклон отличается штилем или слабым ветром, поэтому пока что рассеивание дыма от пожаров - будет незначительным.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
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