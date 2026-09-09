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В Киеве и области ухудшилось качество воздуха: где окна лучше держать закрытыми

12:02 09.09.2026 Ср
2 мин
Загрязнение зафиксировали сразу в трех городах возле Киева
aimg Ирина Костенко
Качество воздуха утром 9 сентября местами ухудшилось (фото иллюстративное: Getty Images)

Утром среды, 9 сентября, специалисты зафиксировали временное ухудшение качества атмосферного воздуха не только в Киеве, но и по Киевской области.

Подробнее о конкретных локациях и причинах загрязнения, а также советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ухудшение качества воздуха в Киеве

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что временное ухудшение состояния воздуха наблюдается в Подольском районе города.

Жителям и гостям столицы объяснили, что такая ситуация сложилась из-за пожаров, вызванных вражескими атаками.

Отмечается также, что следить за текущим состоянием качества воздуха в Киеве в режиме реального времени можно:

Ухудшение качества воздуха в Киевской области

Согласно данным Киевской областной военной (государственной) администрации, временное ухудшение качества атмосферного воздуха (по состоянию на утро 9 сентября) наблюдалось:

  • в городе Вишневое;
  • в городе Обухов;
  • в городе Бровары.

В ОВА уточнили, что по результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, загрязнителем в умеренных концентрациях является мелкодисперсная пыль.

В других населенных пунктах области (где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха), превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе - зафиксировано не было.

"Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону", - добавили в ОВА.

Что советуют делать людям при загрязнении воздуха

Специалисты Киевской ОВА напомнили, что мелкодисперсная пыль (загрязнитель, зафиксированный местами в воздухе), может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании - у людей, чувствительных к раздражению.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха специалисты рекомендуют:

  • закрыть окна (держать их закрытыми);
  • по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • поддерживать водный баланс (пить достаточно воды);
  • при наличии воздухоочистителя - включить и использовать его на максимальной мощности.

Напомним, ранее метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что сейчас погоду в Украине определяет область высокого атмосферного давления. Она напомнила, что антициклон отличается штилем или слабым ветром, поэтому пока что рассеивание дыма от пожаров - будет незначительным.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Читайте также, сколько целей обезвредила ПВО во время новой атаки РФ.

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