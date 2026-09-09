У Києві та області погіршилась якість повітря: де вікна краще тримати закритими

Зранку середи, 9 вересня, спеціалісти зафіксували тимчасове погіршення якості атмосферного повітря не тільки в Києві, але й по Київській області.
Докладніше про конкретні локації й причини забруднення, а також поради місцевим мешканцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
У прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили, що тимчасове погіршення стану повітря спостерігається у Подільському районі міста.
Мешканцям і гостям столиці пояснили, що така ситуація склалась через пожежі, спричинені ворожими атаками.
Зазначається також, що стежити за поточним станом якості повітря в Києві у режимі реального часу можна:
Згідно з даними Київської обласної військової (державної) адміністрації, тимчасове погіршення якості атмосферного повітря (станом на ранок 9 вересня) спостерігалось:
В ОВА уточнили, що за результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, забруднювачем в помірних концентраціях наразі є дрібнодисперсний пил.
В інших населених пунктах області (де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря), перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі - зафіксовано не було.
"Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону", - додали в ОВА.
Спеціалісти Київської ОВА нагадали, що дрібнодисперсний пил (забруднювач, який зафіксували місцями у повітрі), може викликати незначний дискомфорт при диханні - у людей, чутливих до подразнень.
До покращення ситуації зі станом повітря фахівці рекомендують:
Нагадаємо, раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що зараз погоду в Україні визначає область високого атмосферного тиску. Вона нагадала, що антициклон відзначається штилем або слабким вітром, тому поки що розсіювання диму від пожеж - буде незначним.
Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
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