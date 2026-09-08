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Украину накрыл антициклон: где завтра может быть до +32 и когда воздух снова посвежеет

12:48 08.09.2026 Вт
3 мин
Отдельным областям обещают "почти лето", но надолго ли задержится тепло?
aimg Ирина Костенко
Украину накрыл антициклон: где завтра может быть до +32 и когда воздух снова посвежеет Погода в Украине завтра ожидается без осадков (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 9 сентября будет солнечной и теплой. Столбики термометров местами могут напомнить о лете, однако вскоре воздух снова станет свежее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности погоды в Украине 9 сентября

Эксперт рассказала, что сейчас погоду над всей Украиной определяет антициклон, или же область высокого атмосферного давления.

Такая же ситуация, по словам Диденко, будет и в течение завтрашнего дня - среды, 9 сентября.

"Именно поэтому везде - от запада до востока, от севера до юга - дождей во всех областях Украины не предполагается", - объяснила синоптик.

Следовательно, погода завтра будет:

  • солнечная;
  • малооблачная.
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Что будет с температурой в разных областях

Температура воздуха завтра, согласно данным Диденко, "повысится еще на несколько градусов".

При этом теплее всего может быть, по ее словам, в западных областях - около +27...+32°С.

В большинстве областей (то есть в среднем по Украине) температура воздуха будет составлять ориентировочно +24...+27°С.

Между тем немного свежее будет в восточных областях - до +21...+23°С.

Украину накрыл антициклон: где завтра может быть до +32 и когда воздух снова посвежеет Прогноз погоды по Украине на 9 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать жителям и гостям Киева

Синоптик сообщила, что в Киеве завтра погода ожидается:

  • сухая;
  • ясная;
  • солнечная;
  • теплая.

Днем температура воздуха в столице, согласно информации Диденко, достигнет +25...+27°С.

Она напомнила также, что сейчас город затянули дымы и смоги от пожаров - последствий очередной вражеской атаки (в ночь на 8 сентября).

"Антициклон отмечается штилем или слабым ветром, поэтому пока что рассеивание дыма будет незначительным", - предупредила метеоролог.

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Как изменится синоптическая ситуация позже

Диденко сообщила, что уже в четверг, 10 сентября, порывы западного и юго-западного ветра в столице составят 10-14 метров в секунду.

"Это - сильный ветер, поэтому ситуация со смогами улучшится", - уточнила она.

В целом в ближайшие дни (9-10 сентября), по словам синоптика, в Украине будет преобладать "летняя погода", ведь температура воздуха будет колебаться в пределах +25...+32°С.

"В дальнейшем воздух станет более свежим", - рассказала специалист.

В то же время она отметила, что "до настоящего холода - еще далеко".

Напомним, ранее мы рассказывали, как точно измеряют температуру воздуха в Украине и почему домашний термометр может "врать".

Кроме того, в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и создании прогнозов погоды.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

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