Баллистика прорвалась: сколько целей обезвредила ПВО во время новой атаки РФ

Во время ночной атаки на Украину Россия применила баллистические ракеты, "Бандероли", а также более 190 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Воздушное нападение России началось еще в 18.00 8 сентября.

В этот раз на Украину летели:

баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма;

ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря;

196 ударных беспилотников разных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски БПЛА фиксировались из районов Орла и Курска в РФ, временно оккупированной территории Донецкой области, а также Гвардейского в оккупированном Крыму.

Отражали воздушную атаку армии РФ:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы;

подразделения беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 165 вражеских беспилотников.

В то же время зафиксировано:

попадания ракет и ударных БпЛА на 23 локациях;

падение обломков сбитых воздушных целей на четырех локациях

По состоянию на утро атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины фиксируют вражеские дроны.