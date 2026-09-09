Баллистика прорвалась: сколько целей обезвредила ПВО во время новой атаки РФ
Во время ночной атаки на Украину Россия применила баллистические ракеты, "Бандероли", а также более 190 дронов разных типов. Силы ПВО смогли обезвредить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Воздушное нападение России началось еще в 18.00 8 сентября.
В этот раз на Украину летели:
- баллистические ракеты "Искандер-М", запущенные из временно оккупированного Крыма;
- ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря;
- 196 ударных беспилотников разных типов, в том числе Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия".
Запуски БПЛА фиксировались из районов Орла и Курска в РФ, временно оккупированной территории Донецкой области, а также Гвардейского в оккупированном Крыму.
Отражали воздушную атаку армии РФ:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- подразделения беспилотных систем;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 165 вражеских беспилотников.
В то же время зафиксировано:
- попадания ракет и ударных БпЛА на 23 локациях;
- падение обломков сбитых воздушных целей на четырех локациях
По состоянию на утро атака врага продолжается - в воздушном пространстве Украины фиксируют вражеские дроны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия нанесла удары по шести районам Киевской области.
Кроме того, утром 9 сентября в Киеве произошел "прилет" в 24-этажный дом.
Также мы писали, что армия РФ атаковала КПП на границе с Молдовой, в результате чего есть погибшие.