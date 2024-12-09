В Киеве и ряде регионов изменили графики отключения света

Черкассы

По данным "Черкассыоблэнерго", сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение. Однако в течение дня графики также могут меняться. Графики почасовых отключений составлены исходя из доведенных "Укрэнерго" лимитов.

Часы отсутствия электроснабжения:

09:00-10:00 4 очередь;

10:00-11:00 2 и 5 очереди;

11:00-12:00 2 и 5 очереди;

12:00-13:00 3 и 6 очереди;

13:00-14:00 3 и 6 очереди;

14:00-15:00 4 и 1 очереди;

15:00-16:00 4 и 1 очереди;

16:00-17:00 5 и 2 очереди;

17:00-18:00 5 и 2 очереди;

18:00-19:00 6 и 3 очереди.

Графики от ДТЭК

Также сегодня утром были изменены графики отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

В ДТЭК отметили, что от "Укрэнерго" поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня.

Данные от "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" уточнили что с 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Кировоградской областях - вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.

Также в течение суток будет происходить импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.

Почему применяются графики отключения света

Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине вводились экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что пока невозможно точно спрогнозировать, когда ситуация полностью стабилизируется.