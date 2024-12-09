В Киеве и ряде регионов изменили графики отключения света

В Киеве и ряде областей утром понедельника, 9 декабря, была изменена продолжительность графиков отключения электроэнергии. Это связано с увеличением потребления электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК, "Черкассыоблэнерго".
По данным "Черкассыоблэнерго", сегодня в 09:40 были добавлены очереди на отключение. Однако в течение дня графики также могут меняться. Графики почасовых отключений составлены исходя из доведенных "Укрэнерго" лимитов.
Часы отсутствия электроснабжения:
Также сегодня утром были изменены графики отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
В ДТЭК отметили, что от "Укрэнерго" поступили новые команды, согласно которым обновляются графики отключений на сегодня.
В "Укрэнерго" уточнили что с 10:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой и Кировоградской областях - вынужденно применяются две очереди отключений одновременно.
Также в течение суток будет происходить импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы.
Ранее мы писали о том, что 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за атаки в Украине вводились экстренные отключения электроэнергии, но впоследствии удалось вернуться к графикам почасовых отключений.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что пока невозможно точно спрогнозировать, когда ситуация полностью стабилизируется.
Вчера же в "Укрэнерго" сообщало, что 9 декабря в Украине будет действовать одна очередь отключений с 08:00 до 19:00.
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