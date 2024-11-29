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Пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется, - Шмыгаль

Киев, Пятница 29 ноября 2024 13:20
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Пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация со светом стабилизируется, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Спрогнозировать, когда ситуация со светом в Украине наладится, пока невозможно. Соответствующие органы должны ежедневно отчитываться по ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Что касается того, когда ситуация стабилизируется, то сделать точный прогноз пока невозможно", - заявил глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что министр энергетики и глава "Укрэнерго" должны ежедневно отчитываться перед общественностью о ситуации со светом и предоставлять "полную картину". Премьер добавил, что соответствующие органы должны информировать о том, какая работа проводится.

Ситуация со светом в Украине

Вчера, 28 ноября, россияне нанесли новый массированный удар по энергетике Украины. Как отметили спасатели, повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях. В целом зафиксированы повреждения в 14 областях Украины.

Во время атаки энергетики вводили в Украине экстренные отключения света. Позже Украина вернулась к графикам почасовых отключений. Из-за повреждений энергетики были вынуждены усилить ограничения.

На утро 29 ноября без света оставались Херсон и большая часть Николаевской области.

Как долго могут длиться жесткие графики отключения света - узнайте в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль Графики отключения света Отключения света Энергетики
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