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У Києві та низці регіонів змінили графіки відключення світла

Ілюстративне фото: в Україні 9 грудня змінили дію графіків відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей вранці понеділка, 9 грудня, було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, "Черкасиобленерго".

Черкаси

За даними "Черкасиобленерго", сьогодні о 09:40 було додано черги на вимкнення. Однак упродовж дня графіки також можуть змінюватись. Графіки погодинних відключень складені виходячи із доведених "Укренерго" лімітів.

Години відсутності електропостачання:

  • 09:00-10:00 4 черга;
  • 10:00-11:00 2 та 5 черги;
  • 11:00-12:00 2 та 5 черги;
  • 12:00-13:00 3 та 6 черги;
  • 13:00-14:00 3 та 6 черги;
  • 14:00-15:00 4 та 1 черги;
  • 15:00-16:00 4 та 1 черги;
  • 16:00-17:00 5 та 2 черги;
  • 17:00-18:00 5 та 2 черги;
  • 18:00-19:00 6 та 3 черги.

Графіки від ДТЕК

Також сьогодні вранці було змінено графіки відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У ДТЕК зауважили, що від "Укренерго" надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні.

 

Дані від "Укренерго"

В "Укренерго" уточнили що  з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях - вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.

Також протягом доби буде відбуватись імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

Чому застосовуються графіки відключення світла

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація повністю стабілізується.

 

Вчора ж в "Укренерго" повідомляло, що 9 грудня в Україні буде діяти одна черга відключень з 08:00 до 19:00 години.

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