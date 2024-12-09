У Києві та низці регіонів змінили графіки відключення світла

Черкаси

За даними "Черкасиобленерго", сьогодні о 09:40 було додано черги на вимкнення. Однак упродовж дня графіки також можуть змінюватись. Графіки погодинних відключень складені виходячи із доведених "Укренерго" лімітів.

Години відсутності електропостачання:

09:00-10:00 4 черга;

10:00-11:00 2 та 5 черги;

11:00-12:00 2 та 5 черги;

12:00-13:00 3 та 6 черги;

13:00-14:00 3 та 6 черги;

14:00-15:00 4 та 1 черги;

15:00-16:00 4 та 1 черги;

16:00-17:00 5 та 2 черги;

17:00-18:00 5 та 2 черги;

18:00-19:00 6 та 3 черги.

Графіки від ДТЕК

Також сьогодні вранці було змінено графіки відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.

У ДТЕК зауважили, що від "Укренерго" надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні.

Дані від "Укренерго" В "Укренерго" уточнили що з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях - вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно. Також протягом доби буде відбуватись імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.

Чому застосовуються графіки відключення світла

Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація повністю стабілізується.