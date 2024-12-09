У Києві та низці регіонів змінили графіки відключення світла

У Києві та низці областей вранці понеділка, 9 грудня, було змінено тривалість графіків відключення електроенергії. Це пов'язано зі збільшення споживання електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК, "Черкасиобленерго".
За даними "Черкасиобленерго", сьогодні о 09:40 було додано черги на вимкнення. Однак упродовж дня графіки також можуть змінюватись. Графіки погодинних відключень складені виходячи із доведених "Укренерго" лімітів.
Години відсутності електропостачання:
Також сьогодні вранці було змінено графіки відключення світла у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях.
У ДТЕК зауважили, що від "Укренерго" надійшли нові команди, згідно з якими оновлюються графіки відключень на сьогодні.
В "Укренерго" уточнили що з 10:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій та Кіровоградській областях - вимушено застосовуються дві черги відключень одночасно.
Також протягом доби буде відбуватись імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови.
Раніше ми писали про те, що 28 листопада російські війська здійснили черговий масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Через атаку в Україні запроваджувались екстрені відключення електроенергії, але згодом вдалося повернутися до графіків погодинних відключень.
Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що наразі неможливо точно спрогнозувати, коли ситуація повністю стабілізується.
Вчора ж в "Укренерго" повідомляло, що 9 грудня в Україні буде діяти одна черга відключень з 08:00 до 19:00 години.
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