Количество раненых в Доброполье возросло: видео с места удара

В Доброполье возросло количество раненых после ракетной атаки РФ по городу 7 марта. Сейчас уже 40 пострадавших.

Об этом заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Еще 40 горожан получили ранения различной степени тяжести. Среди них - пятеро детей от 9 до 17 лет", - отметил он.

Как сообщил заместитель начальника Донецкой областной прокуратуры Александр Голубов, в результате обстрела погибли 11 человек.

Позже в прокуратуре сообщили, что число раненых увеличилось до 40 человек.

"11 погибших и 33 раненых - таковы последствия вчерашнего удара по Доброполью по состоянию на 13:00", - рассказал он.

Обстрел Доброполья

Российские оккупанты нанесли удары по Доброполью Донецкой области 7 марта. В результате атаки есть погибшие и раненые. Этот обстрел стал одним из самых массовых атак в Донецкой области за последнее время.

До этого сообщалось, что из-за удара по Доброполью 11 людей погибли, еще 30 были ранены. Россияне ударили по городу двумя баллистическими ракетами.

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