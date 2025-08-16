ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что произошло

Суббота 16 августа 2025 16:09
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что произошло Фото: людей призвал перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 16 августа, в Киеве и ряде других областей Украины объявили тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", - говорится в сообщении.

В то же время военные уточнили, что угроза существует с северо-востока.

Обновлено в 16:22

В Киеве и областях начались отбои тревог.

Где объявили тревогу

По состоянию на 16:09 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: что произошло

Новость дополняется...

Тревога в Украине

Напомним, вчера днем в Киеве и некоторых областях Украины тоже была объявлена тревога. Ее причиной тоже стала угроза баллистической атаки.

Кроме того, ближе к вечеру сигнал прозвучал по всей территории страны. В тот раз причиной тревоги стал взлет российского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой авиационной ракетой "Кинжал".

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
Новости
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
По принципу НАТО? CNN узнало, какие гарантии для Украины предлагает Трамп
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия