В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

В Киеве и ряде регионов Украины днем 6 декабря объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

При этом Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростных целях из Сумской в сторону Полтавской области.

"Скоростные на Сумщине в направлении Полтавщины", - говорится в сообщении.