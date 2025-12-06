ua en ru
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Субота 06 грудня 2025 11:28
У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина Ілюстративне фото: У Києві та низці областей оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві та низці регіонів України вдень 6 грудня оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився на низку областей України.

При цьому Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісні цілі з Сумської в бік Полтавської області.

"Швидкісні на Сумщині в напрямку Полтавщини", - йдеться у повідомленні.

У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

Обстріл України 6 грудня

У ніч на 6 грудня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети.

Особливо постраждав Фастів, де під удари потрапила залізнична інфраструктура. Через це "Укрзалізниця" оперативно змінила маршрути пасажирських поїздів. Прильоти зафіксовано також на вокзалі міста. Під час атаки виникли сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом. Внаслідок ударів по Київській області дронами та ракетами постраждали троє людей.

Західні регіони України також піддалися обстрілам крилатих ракет РФ, що призвело до активізації операцій військової авіації Польщі у повітряному просторі.

Крім того, російські війська атакували енергетичні об’єкти у кількох областях, через що знеструмлення зафіксовано у шести регіонах України.

Детальніше про наслідки обстрілів - в матеріалі РБК-Україна.

Повітряна тривога Війна Росії проти України Війна в Україні
