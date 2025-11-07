В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 00:48.

Также в КГВА призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.