Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Пятница 07 ноября 2025 00:53
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 7 ноября в Киеве и ряде других областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистического вооружения. Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности", - говорится в сообщении в 00:48.

Также в КГВА призвали не игнорировать сигналы тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:53 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Тревога в Киеве и по всей Украине

Напомним, что в ночь на 6 ноября в столице и ряде регионов страны тоже была объявлена воздушная тревога. Причиной тоже стала угроза применения баллистики.

Также мы писали, что на протяжении дня, 6 числа, в Украине дважды объявляли масштабную тревогу. Причиной этого сигнала были взлеты самолетов МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Киев Война в Украине
