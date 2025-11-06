RU

В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Иллюстративное фото: в России взлетел МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 6 ноября, была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Военные предупредили, что из-за взлета МиГ-31К ракетная опасность существует по всей Украине. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Стоит заметить, что сегодня, 6 ноября, утром в Украине уже объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

Тревога из-за МиГ-31К

Напомним, в Украине объявляют масштабную воздушную тревогу каждый раз, когда российский истребитель МиГ‑31К поднимается в воздух. Этот самолет способен нести гиперзвуковую ракету "Кинжал", и его взлет фиксируется украинскими Воздушными силами как сигнал возможной ракетной атаки.

После взлета МиГ-31К средства оповещения по всей стране ставятся на режим повышенной готовности - звучат сирены и звучат предупреждения населению о ракетной опасности. Самолет с ракетой может пролетать значительные расстояния и поражать цели по всей территории Украины, поэтому тревога объявляется заблаговременно.

Главная цель таких тревог - обеспечить безопасность граждан, дать им время укрыться

Стоит заметить, что последний раз российские оккупанты использовали "Кинжалы" для удара по Украине в ночь на 3 ноября.

Всего враг запустил три ракеты "Кинжал", одну из которых удалось сбить украинским защитникам. Единственные системы ПВО, которые есть в наличии у Украины и могут сбивать такие ракеты, это американские Patriot.

