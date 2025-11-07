У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

В ніч на 7 листопада у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні о 00:48.

Також у КМВА закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.