У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

П'ятниця 07 листопада 2025 00:53
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: людей закликали перейти в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 7 листопада у Києві та низці інших областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістичного озброєння. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки", - йдеться у повідомленні о 00:48.

Також у КМВА закликали не ігнорувати сигнали тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:53 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

Тривога в Києві та по всій Україні

Нагадаємо, що в ніч на 6 листопада в столиці та ряді регіонів країни також було оголошено повітряну тривогу. Причиною також стала загроза застосування балістики.

Також ми писали, що протягом дня, 6 числа, в Україні двічі оголошували масштабну тривогу. Причиною цього сигналу були зльоти літаків МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

