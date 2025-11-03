RU

Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей сегодня, 3 ноября, днем была объявлена воздушная тревога. Существует ракетная угроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 16:00 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - предупреждают Воздушные силы.

Стоит заметить, что сегодня, 3 ноября, утром в Киеве и еще ряде областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики.

Ночная атака

Напомним, в ночь на 3 ноября российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами и ракетами.

Для удара россияне использовали 138 беспилотников, три аэробаллистических ракеты "Кинжал" и четыре баллистические ракеты "Искандер-М".

По информации Воздушных сил ВСУ, в результате работы противовоздушной обороны были сбиты или подавлены одна аэробаллистическая ракета "Кинжал" и 115 вражеских беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и не только.

Также были "прилеты" на севере, юге и востоке Украины. По информации военных, попадания ракет и 20 беспилотников были на 11 локациях.

Стоит заметить, что Украина также активно атакует объекты на территории России.

В частности, сегодня, 3 ноября, стало известно, что украинские беспилотники ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из самых старых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. По данным за 2023 год, объем переработки нефти на заводе достиг 4,8 миллиона тонн. Предприятие также участвует в обеспечении нужд российских вооруженных сил.

КиевВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревогаРакеты