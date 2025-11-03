У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

Нічна атака

Нагадаємо, у ніч на 3 листопада російські окупанти вкотре атакували Україну дронами та ракетами.

Для удару росіяни використали 138 безпілотників, три аеробалістичні ракети "Кинджал" та чотири балістичні ракети "Іскандер-М".

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, внаслідок роботи протиповітряної оборони було збито або придушено одну аеробалістичну ракету "Кинджал" та 115 ворожих безпілотників типу "Шахед", "Гербера" і не тільки.

Також були "прильоти" на півночі, півдні та сході України. За інформацією військових, попадання ракет та 20 безпілотників були на 11 локаціях.

Варто зауважити, що Україна також активно атакує об'єкти на території Росії.

Зокрема, сьогодні, 3 листопада, стало відомо, що українські безпілотники вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу.

Саратовський нафтопереробний завод одна із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії. За даними за 2023 рік обсяг переробки нафти на заводі досяг 4,8 мільйона тонн. Підприємство також бере участь у забезпеченні потреб російських збройних сил.