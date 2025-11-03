RU

В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 3 ноября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.

Кроме этого стоит заметить, что в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения ударных беспилотников россиян.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

Обстрелы 3 ноября

Прошлой ночью российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". Во время вражеских ударов были повреждены энергетическая инфраструктура и несколько зданий.

Кроме этого россияне нанесли ракетно-дронового удара по общинам Днепропетровской области. Из-за комбинированной атаки есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, противник выпустил:

  • три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области,
  • четыре баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма,
  • пять зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Курской области,
  • а также 138 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений Курск, Миллерово, Орел и Приморско-Ахтарск (РФ).

