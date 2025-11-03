В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за баллистики

В Киеве и ряде регионов Украины утром понедельника, 3 ноября, был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:09. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.
"Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - сообщили Воздушные силы.
Кроме этого стоит заметить, что в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги из-за угрозы применения ударных беспилотников россиян.
Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и в случае опасности немедленно направляться в укрытия. Также отмечается, что в Украине запрещено снимать на фото или видео работу сил противовоздушной обороны.
Прошлой ночью российские войска атаковали Николаевскую область дронами типа "Шахед". Во время вражеских ударов были повреждены энергетическая инфраструктура и несколько зданий.
Кроме этого россияне нанесли ракетно-дронового удара по общинам Днепропетровской области. Из-за комбинированной атаки есть погибшие и раненые.
По данным Воздушных сил, противник выпустил: