У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 3 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:09. А згодом він поширився на низку областей України.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.
Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування ударних безпілотників росіян.
Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.
Минулої ночі російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Під час ворожих ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.
Окрім цього росіяни завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені.
За даними Повітряних сил, противник випустив: