У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці регіонів України вранці понеділка, 3 листопада, було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:09. А згодом він поширився на низку областей України.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу", - повідомили Повітряні сили.

Окрім цього варто зауважити, що у низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування ударних безпілотників росіян.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають залишатися спокійними та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів. Також наголошується, що в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу сил протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Обстріли 3 листопада

Минулої ночі російські війська атакували Миколаївську область дронами типу "Шахед". Під час ворожих ударів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та кілька будівель.

Окрім цього росіяни завдали ракетно-дронового удару по громадах Дніпропетровської області. Через комбіновану атаку є загиблі та поранені.

За даними Повітряних сил, противник випустив:

  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з повітряного простору Липецької області,
  • чотири балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Криму,
  • п’ять зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Курської області,
  • а також 138 ударних дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів із напрямків Курськ, Міллєрово, Орел і Приморсько-Ахтарськ (РФ).
