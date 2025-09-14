ua en ru
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Воскресенье 14 сентября 2025 21:51
UA EN RU
В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 14 сентября, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорится в сообщении в 21:46.

Перед этим военные проинформировали, что в Черниговской области зафиксированы вражеские дроны, которые движутся курсом на Киевскую область. После этого дроны летели уже в направлении Киева с северо-восточного направления.

Обновлено в 22:01

В Киеве объявили отбой тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:51 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Тревога в Киеве и других областях Украины

Напомним, сегодня днем столице и ряде других областей тоже объявляли сигнал воздушной тревоги. Тогда он был связан с угрозой применения баллистического вооружения.

Военные уточняли, что угроза была с северо-восточного направления.

