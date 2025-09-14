У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина
Пізно ввечері, 14 вересня, у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.
"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 21:46.
Перед цим військові поінформували, що у Чернігівській області зафіксовано ворожі дрони, які рухаються курсом на Київську область. Після цього дрони летіли вже в напрямку Києва з північно-східного напрямку.
Оновлено о 22:01
У Києві оголосили відбій тривоги.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:51 карта Повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській та Сумській областях.
Тривога в Києві та інших областях України
Нагадаємо, сьогодні вдень у столиці та ряді інших областей також оголошували сигнал повітряної тривоги. Тоді він був пов'язаний із загрозою застосування балістичної зброї.
Військові уточнювали, що загроза була з північно-східного напрямку.