В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу: в чем причина

Четверг 21 августа 2025 13:15
В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу: в чем причина Фото: в Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве и области сегодня днем, 21 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

"Киев и Обуховский район - угроза ударного БпЛА", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Массированный обстрел Украины ночью 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Так, от взрывов пострадали Львов и Львовская область. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

