В Киеве второй раз за день объявили воздушную тревогу: в чем причина

В Киеве и области сегодня днем, 21 августа, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

Массированный обстрел Украины ночью 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, Россия осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистическую ракету "Кинжал".

Так, от взрывов пострадали Львов и Львовская область. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

