Дональд Трамп Война в Украине

В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и ряде областей в пятницу, 8 августа, вечером была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе ударов баллистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 17:11 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот) 

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Военные уточнили, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель. Она летит в юго-западном направлении. 

Атака дронов на Киевскую область

Напомним, в ночь на 8 августа российские оккупанты атаковали дронами Бучанский район Киевской области.

В результате удара врага три женщины 16, 56 и 80 лет получили несерьезные ранения.

В частном секторе после атаки вспыхнули пожары.

Российская ФедерацияВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВоздушная тревогаРакеты