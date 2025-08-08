В Киеве и ряде областей объявили тревогу: в чем причина

По состоянию на 17:11 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Военные уточнили, что в Сумской области зафиксировали скоростную цель. Она летит в юго-западном направлении.