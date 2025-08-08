У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

У Києві та низці областей у п'ятницю, 8 серпня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ударів балістикою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 17:11 тривогу оголосили в Києві, Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.
Військові уточнили, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль. Вона летить у південно-західному напрямку.
Нагадаємо, в ніч проти 8 серпня російські окупанти атакували дронами Бучанський район Київської області.
Внаслідок удару ворога три жінки 16, 56 і 80 років отримали несерйозні поранення.
У приватному секторі після атаки спалахнули пожежі.