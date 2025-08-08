У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

Станом на 17:11 тривогу оголосили в Києві, Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Військові уточнили, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль. Вона летить у південно-західному напрямку.