У Києві та низці областей оголосили тривогу: у чому причина

Ілюстративне фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей у п'ятницю, 8 серпня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу ударів балістикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 17:11 тривогу оголосили в Києві, Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Фото: карта повітряних тривог (скріншот)

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Військові уточнили, що в Сумській області зафіксували швидкісну ціль. Вона летить у південно-західному напрямку.

Атака дронів на Київську область

Нагадаємо, в ніч проти 8 серпня російські окупанти атакували дронами Бучанський район Київської області.

Внаслідок удару ворога три жінки 16, 56 і 80 років отримали несерйозні поранення.

У приватному секторі після атаки спалахнули пожежі.

Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніПовітряна тривогаРакети