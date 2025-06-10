В Киеве и ряде областей объявили тревогу

В Киеве и ряде областей сегодня, 10 июня, вечером была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram .

При этом военные уже зафиксировали скоростную цель в Сумской области.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - рассказали в Воздушных силах.

По состоянию на 18:30 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Ночная атака

Напомним, российские оккупанты сегодня пытались атаковать Украину при помощи более чем 300 беспилотников. Также они запустили семь ракет.

В результате вражеской атаки в Киеве начались масштабные пожары. Также в Оболонском районе погибла 72-летняя женщина.

Детальнее о последствиях российского удара - в материале РБК-Украина.

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