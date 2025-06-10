У Києві та низці областей оголосили тривогу
У Києві та низці областей сьогодні, 10 червня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 18:30 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - розповіли в Повітряних силах.
При цьому військові вже зафіксували швидкісну ціль у Сумській області.
Нічна атака
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою більш ніж 300 безпілотників. Також вони запустили сім ракет.
Унаслідок ворожої атаки в Києві почалися масштабні пожежі. Також в Оболонському районі загинула 72-річна жінка.
Детальніше про наслідки російського удару - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.