У Києві та низці областей оголосили тривогу

У Києві та низці областей сьогодні, 10 червня, ввечері було оголошено повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

При цьому військові вже зафіксували швидкісну ціль у Сумській області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу", - розповіли в Повітряних силах.

Станом на 18:30 повітряну тривогу оголосили в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Нічна атака

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні намагалися атакувати Україну за допомогою більш ніж 300 безпілотників. Також вони запустили сім ракет.

Унаслідок ворожої атаки в Києві почалися масштабні пожежі. Також в Оболонському районі загинула 72-річна жінка.

Детальніше про наслідки російського удару - в матеріалі РБК-Україна.

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