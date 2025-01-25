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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

Украина, Суббота 25 января 2025 18:39
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В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности Фото: в ряде областей объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве и ряде областей Украины вечером 25 января объявили воздушную тревогу. Существует угроза применения ракетного вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и Киевскую городскую военную администрацию.

"Киевская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская области - ракетная опасность", - предупредили в своем Telegram-канале Воздушные силы.

В то же время в КГВА заявили, что в Киеве тревогу объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения врагом.

"Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - призвали киевлян власти столицы.
В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за ракетной опасности

Обстрел РФ по Украине 25 января

Заметим, что сегодня ночью российские войска обстреляли Украину ракетами и дронами. Под удар попали Киевская, Черкасская и Полтавская области.

Известно, что один из дронов влетел в многоэтажку в Вишневом. Из нее спасли 5 человек, среди которых были дети.

Между тем в Черкассах из-за российской атаки дронов частично исчез свет. Известно также и о повреждениях в Полтавской области.

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Киев Война России против Украины Воздушная тревога
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