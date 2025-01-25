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У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Україна, Субота 25 січня 2025 18:39
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку Фото: у низці областей оголосили тривогу (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві та низці областей України ввечері 25 січня оголосили повітряну тривогу. Існує загроза застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та Київську міську військову адміністрацію.

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська області - ракетна небезпека", - попередили у своєму Telegram-каналі Повітряні сили.

Водночас в КМВА заявили, що у Києві тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - закликала киян влада столиці.
У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

Обстріл РФ по Україні 25 січня

Зауважимо, що сьогодні вночі російські війська обстріляли Україну ракетами та дронами. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області.

Відомо, що один з дронів влетів у багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 людей, серед яких були діти.

Тим часом в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло. Відомо також і про пошкодження в Полтавській області.

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Київ Війна Росії проти України Повітряна тривога
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