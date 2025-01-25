У Києві та низці областей оголосили тривогу через ракетну небезпеку

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - закликала киян влада столиці.

Водночас в КМВА заявили, що у Києві тривогу оголосили через загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.

Обстріл РФ по Україні 25 січня

Зауважимо, що сьогодні вночі російські війська обстріляли Україну ракетами та дронами. Під удар потрапили Київська, Черкаська та Полтавська області.

Відомо, що один з дронів влетів у багатоповерхівку у Вишневому. З неї врятували 5 людей, серед яких були діти.

Тим часом в Черкасах через російську дронову атаку частково зникло світло. Відомо також і про пошкодження в Полтавській області.

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