В Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы баллистики из Курска

В Киеве и ряде областей сегодня, 3 января, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 16:27 воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой, Ровенской, Волынской, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях. Фото: карта воздушных тревог (скриншот) "Угроза применения баллистики из Курска! Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - сказано в сообщении Воздушных сил. Также военные уточнили, что в Черниговской области зафиксировали скоростную цель. Еще одну цель заметили в Ровенской области. После этого Воздушные силы призвали жителей Львова пройти в укрытия.