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По всей стране воздушная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К

Пятница 03 января 2025 13:50
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По всей стране воздушная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К Иллюстративное фото: по всей стране воздушная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 13:40 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

По всей стране воздушная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Воздушные силы предупредили Сумы об угрозе применения врагом беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Обстрелы Украины

Российские обстрелы Украины во время полномасштабной войны вызвали значительные разрушения гражданской и критической инфраструктуры, а также многочисленные жертвы среди мирного населения. Вражеские силы активно применяют ракеты, дроны, артиллерию и авиационные бомбы для ударов по жилым домам, больницам, школам и энергетическим объектам.

В ночь на 3 января россияне атаковали Украину 93-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 60 из них. Еще 26 были локационно потеряны.

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