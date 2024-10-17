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Сбитые "Шахеды" и поврежденный дом. В Киеве раскрыли последствия ночной воздушной атаки

Киев, Четверг 17 октября 2024 07:38
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Сбитые "Шахеды" и поврежденный дом. В Киеве раскрыли последствия ночной воздушной атаки Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Над Киевом и на подступах к столице этой ночью были сбиты все дроны-камикадзе, которые российские захватчики запустили в сторону города во время воздушных ударов. В результате атаки "Шахедов" был поврежден жилой дом, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что на Киев российские ударные беспилотники заходили "волнами и с разных направлений".

В КГВА обратили внимание, что в общей сложности со вчерашнего вечера и в эту ночь в столице 4 раза объявляли воздушную тревогу, которая суммарно длилась 3,5 часа.

Попко также отметил, что одна из тревог была связана с угрозой применения российскими террористами баллистики.

"В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны, все российские БпЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены", - рассказал руководитель КГВА.

Он добавил, что точное количество и тип дронов противника будет разъяснено в сообщении Воздушных Сил ВСУ позже.

"Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат", - проинформировал он.

Данные о пострадавших в результате вражеской атаки в столице не поступали, добавил начальник КГВА.

Ночная воздушная атака на Киев

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины накануне вечером объявили ​​воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов".

В столице в ночь на 17 октября также звучали сирены из-за фиксации БПЛА врага.

Добавим, в Киеве также были слышны взрывы из-за работы ПВО по отражению вражеской дроновой атаки.

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Киев ПВО Атака дронов
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Сбитые "Шахеды" и поврежденный дом. В Киеве раскрыли последствия ночной воздушной атаки
Сбитые "Шахеды" и поврежденный дом. В Киеве раскрыли последствия ночной воздушной атаки
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