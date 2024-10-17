РФ атаковала энергоинфраструктуру Николаевской области, произошло отключение света

Российские захватчики этой ночью 17 октября ударили по энергетическим объектам в Николаевской области. В результате вражеской атаки в регионе произошло отключение света, однако энергетики уже смогли запитать большинство абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской военной администрации Виталия Кима .

По словам чиновника, этой ночью в области продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки. Однако в настоящее время он не стал раскрывать детали.

Руководитель ОВА рассказал, что росармия снова атаковала энергетическую инфраструктуру области, и в результате этого "есть обесточивание абонентов".

"Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются", - передал он.

Как уточнил начальник ОВА, к счастью обошлось без пострадавших.