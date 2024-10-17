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РФ атаковала энергоинфраструктуру Николаевской области, произошло отключение света

Четверг 17 октября 2024 08:15
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РФ атаковала энергоинфраструктуру Николаевской области, произошло отключение света Иллюстративное фото: в Николаевской области атакована энергетическая инфраструктура (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики этой ночью 17 октября ударили по энергетическим объектам в Николаевской области. В результате вражеской атаки в регионе произошло отключение света, однако энергетики уже смогли запитать большинство абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской военной администрации Виталия Кима.

По словам чиновника, этой ночью в области продолжалась работа сил и средств противовоздушной обороны по отражению вражеской атаки. Однако в настоящее время он не стал раскрывать детали.

Руководитель ОВА рассказал, что росармия снова атаковала энергетическую инфраструктуру области, и в результате этого "есть обесточивание абонентов".

"Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются", - передал он.

Как уточнил начальник ОВА, к счастью обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что проблемы с энергетикой в ​​Николаевской области были и вчера - но не из-за вражеских обстрелов, а произошла аварийная ситуация в высоковольтных сетях. Так, с утра 16 октября в Николаеве и части области пропал свет. Тогда было обесточено около 272 тысяч потребителей.

Напомним также, в апреле под Николаевом "Шахеды" попали в энергообъект, в результате чего в регионе вводили аварийные отключения.

А зимой часть Николаевской области осталась без света из-за артиллерийских ударов российских оккупантов.

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Николаевская область Отключения света Энергетики
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