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Россия атаковала Украину 56 дронами: сколько было попаданий

Украина, Четверг 17 октября 2024 08:40
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Россия атаковала Украину 56 дронами: сколько было попаданий Фото: Россия атаковала Украину 56 дронами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 17 октября атаковала Украину дронами. Зафиксировано пять попаданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Оккупанты выпустили по Украине 56 ударных дронов и беспилотников неустановленного типа (районы пусков - Курск, Орел, Приморско-Ахтарск). Также враг нанес удар управляемой авиационной ракетой Х-59 с воздушного пространства Курской области.

Силы ПВО уничтожили 22 вражеских дрона. ПВО работала в Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях.

Еще 27 ударных беспилотников локационно потеряно в результате противодействия РЭБ. Два беспилотника вышли из воздушного пространства в направлении Беларуси.

Воздушные силы ВСУ сообщили о пяти попаданиях по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях.

Что известно о последствиях атаки

Этой ночью оккупанты атаковали энергетический объект в Николаевской области. Как сообщили местные власти, в результате обстрела произошло обесточивание потребителей.

Также россияне пытались ударить по Киеву. Все дроны, летевшие на столицу, были уничтожены. Однако в результате атаки был поврежден жилой многоквартирный дом в Деснянском районе Киева.

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