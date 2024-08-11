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Оккупанты ночью направили на Киев баллистику и 10 дронов: были ли попадания в столице

Киев, Воскресенье 11 августа 2024 08:41
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Оккупанты ночью направили на Киев баллистику и 10 дронов: были ли попадания в столице Фото: оккупанты ночью направили на Киев баллистику и "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 11 августа направили на Киев баллистические ракеты на дроны. Они не достигли цели, в столице попаданий не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Это вторая атака с начала августа на столицу. Сначала оккупанты запустили в направлении Киева баллистические рэкеты. В КГВА предполагают, что это могли быть "Искандер-М" или северокорейская KN-23.

Ракеты не долетели до Киева, удар на себя принял пригород.

"На тот момент уже было известно по несколько десятков запущенных по Украине ударных БпЛА типа Shahed. Около десятка из них после сложных маневров пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Киеве разрушения не зафиксированы, информации о пострадавших нет.

Что еще известно о ночной атаке

Воздушную тревогу в Киеве объявляли дважды за ночь. Известно, что была угроза применения баллистического вооружения. Также Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках и движении дронов-камикадзе.

В Белой Церкви Киевской области, а также в Хмельницкой и Полтавской областях ночью слышали взрывы. Кроме того, известно, что в Броварском районе Киевской области на частные дома упали обломки ракет. В результате вражеской атаки погибли 35-летний мужчина и его четырехлетний сын.

Также из-за российских обстрелов, по данным полиции, пострадали три человека - 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Они госпитализированы.

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