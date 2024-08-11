В Киеве повторно объявили воздушную тревогу: в чем причина

В ночь на 11 августа в Киеве повторно объявили сигнал воздушной тревоги. Военные предупреждали об угрозе применения вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В 02:58 военные сообщили, что вражеские дроны из Черкасской области двигаются в направлении Киева.

Примерно в это же время в КГВА подтвердили информацию и отметили, что существует угроза ударных беспилотников для Киева. Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и не игнорировать воздушную тревогу.

Где объявлена тревога

По состоянию на 03:06, воздушная тревога объявлена в Киеве и подавляющем большинстве областей Украины.