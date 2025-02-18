В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

В ряде регионов Украины сегодня, 18 февраля, вечером объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне".
По состоянию на 21:38 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.
Воздушные силы предупредили, что пуски баллистических ракет возможны с восточного направления.
При этом военные просили жителей Сум пройти в укрытия. В свою очередь "Суспільне" пишет о взрыве в Сумах.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Киеве и ряде областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.
К слову, сегодня ночью россияне в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Всего они использовали 176 ударных беспилотников.
Украинским защитникам удалось сбить 103 вражеских дрона. Еще 67 дронов были локационно потеряны.
По информации Главного управления разведки, с начала 2025-го года россияне начали запускать по Украине модернизированные "Шахеды", которые оснащены новой боевой частью и не только.
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