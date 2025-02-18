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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Иллюстративное фото: в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В ряде регионов Украины сегодня, 18 февраля, вечером объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне".

По состоянию на 21:38 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Воздушные силы предупредили, что пуски баллистических ракет возможны с восточного направления. 

При этом военные просили жителей Сум пройти в укрытия. В свою очередь "Суспільне" пишет о взрыве в Сумах. 

Атаки россиян

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Киеве и ряде областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

К слову, сегодня ночью россияне в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Всего они использовали 176 ударных беспилотников.

Украинским защитникам удалось сбить 103 вражеских дрона. Еще 67 дронов были локационно потеряны.

По информации Главного управления разведки, с начала 2025-го года россияне начали запускать по Украине модернизированные "Шахеды", которые оснащены новой боевой частью и не только.

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