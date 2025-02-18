В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики

Атаки россиян

Напомним, сегодня, 18 февраля, в Киеве и ряде областей уже объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистических ракет.

К слову, сегодня ночью россияне в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе. Всего они использовали 176 ударных беспилотников.

Украинским защитникам удалось сбить 103 вражеских дрона. Еще 67 дронов были локационно потеряны.

По информации Главного управления разведки, с начала 2025-го года россияне начали запускать по Украине модернизированные "Шахеды", которые оснащены новой боевой частью и не только.

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