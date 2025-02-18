У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики

Атаки росіян

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Києві та низці областей уже оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичних ракет.

До слова, сьогодні вночі росіяни вкотре намагалися атакувати Україну за допомогою дронів-камікадзе. Загалом вони використали 176 ударних безпілотників.

Українським захисникам вдалося збити 103 ворожих дрони. Ще 67 дронів було локаційно втрачено.

За інформацією Головного управління розвідки, з початку 2025-го року росіяни почали запускати по Україні модернізовані "Шахеди", які оснащені новою бойовою частиною і не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.