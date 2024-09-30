В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Обстрел Украины 30 сентября

В ночь на 30 сентября Россия атаковала Украину несколькими ракетами, а также ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона (ПВО) уничтожила 67 дронов.

После часа ночи тревога по поводу воздушной угрозы прозвучала и в Киеве из-за приближения дронов-камикадзе. Впоследствии стало известно о работе сил ПВО в столице, где также слышались взрывы. Активные действия противовоздушной обороны происходили и в Киевской области из-за фиксации "Шахедов" в регионе.

В Кривом Роге также были зафиксированы взрывы, перед которыми оккупанты осуществили запуск баллистических ракет по городу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.