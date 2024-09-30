У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Обстріл України 30 вересня

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 дронів.

Після першої години ночі тривога щодо повітряної загрози пролунала і в Києві через наближення дронів-камікадзе. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у столиці, де також було чути вибухи. Активні дії протиповітряної оборони відбувалися й у Київській області через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

У Кривому Розі також було зафіксовано вибухи, перед якими окупанти здійснили запуск балістичних ракет по місту.

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