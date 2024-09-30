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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу ввечері понеділка, 30 вересня. Є загроза застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у Повітряних силах.

Водночас у Донецькій та Сумській областях попереджають про пуски КАБів.

Мапа повітряних тривог станом на 22:23

Оновлено 22:45

В Україні відбій повітряної тривоги через загрозу балістики.

Обстріл України 30 вересня

У ніч на 30 вересня Росія атакувала Україну декількома ракетами, а також ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 дронів.

Після першої години ночі тривога щодо повітряної загрози пролунала і в Києві через наближення дронів-камікадзе. Згодом стало відомо про роботу сил ППО у столиці, де також було чути вибухи. Активні дії протиповітряної оборони відбувалися й у Київській області через фіксацію "Шахедів" у регіоні.

У Кривому Розі також було зафіксовано вибухи, перед якими окупанти здійснили запуск балістичних ракет по місту.

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