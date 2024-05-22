В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Обстрел Украины 22 мая

В ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области. В результате атаки город Сумы был обесточен.

Также войска РФ ударили по Чугуеву в Харьковской области, восемь человек получили ранения.

К тому же сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города КАБами. По последним данным, пострадало 11 человек.

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