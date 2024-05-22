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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу: есть угроза баллистики

Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве и ряде областей Украины вечером 22 мая была объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения Россией баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - сообщили в Воздушных силах.

Там также добавили, что скоростная цель движется через Кривой Рог в северном направлении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 19:50

Обновлено 20:12

Как сообщили в Воздушных силах, в воздухе находятся два российских МиГ-31К.

Обстрел Украины 22 мая

В ночь на 22 мая российские войска запустили по Украине 24 дрона-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

Кроме того, сегодня оккупанты ударили по объектам энергетики в Шостке и Конотопе Сумской области. В результате атаки город Сумы был обесточен.

Также войска РФ ударили по Чугуеву в Харьковской области, восемь человек получили ранения.

К тому же сегодня днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле города КАБами. По последним данным, пострадало 11 человек.

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