У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Обстріл України 22 травня

В ніч на 22 травня російські війська запустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

Окрім того, сьогодні окупанти вдарили по об'єктах енергетики у Шостці та Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки місто Суми було знеструмлене.

Також війська РФ вдарили по Чугуєву у Харківській області, вісім осіб отримали поранення.

До того ж сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста КАБами. За останніми даними, постраждало 11 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.