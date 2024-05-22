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У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: є загроза балістики

Фото: у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві та низці областей України ввечері 22 травня оголосили повітряну тривогу. Є загроза застосування Росією балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та мапу повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - повідомили в Повітряних силах.

Там також додали, що швидкісна ціль рухається через  Кривий Ріг в північному напрямку.

Мапа повітряних тривог станом на 19:50

Оновлено 20:12

Як повідомили у Повітряних силах, у повітрі перебувають два російські МіГ-31К.

Оновлено 20:26 

В Україні відбій повітряної тривоги.

Обстріл України 22 травня

В ніч на 22 травня російські війська запустили по Україні 24 дрони-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили всі "Шахеди".

Окрім того, сьогодні окупанти вдарили по об'єктах енергетики у Шостці та Конотопі Сумської області. Внаслідок атаки місто Суми було знеструмлене.

Також війська РФ вдарили по Чугуєву у Харківській області, вісім осіб отримали поранення.

До того ж сьогодні вдень мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста КАБами. За останніми даними, постраждало 11 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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