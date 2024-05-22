Россияне ударили по центру Чугуева: поврежден детсад, есть пострадавшие

Российские войска в среду, 22 мая, обстреляли центр Чугуева Харьковской области, повреждено здание детского сада. Первоначально сообщалось об одной пострадавшей, потом количество раненых возросло.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Оккупанты ударили по центральной части Чугуева", - рассказал он.

По предварительным данным, как отметил глава ОВА, поступила информация о пострадавшей женщине.

"Поврежден детский сад. Обзор продолжается", - констатировал Синегубов.

Количество пострадавших возросло

Позже, как уточнил Синегубов, количество пострадавших возросло до 5 людей.

"В общей сложности пострадали 5 человек. В медицинские учреждения были доставлены четверо травмированных", - уточнил глава ОВА.

Обстрелы Чугуева

Российские войска постоянно обстреливают город Чугуев Харьковской области. Так, в середине января в результате атаки на Чугуев погибла женщина.

Отметим, РФ обстреляла Чугуев и в ночь на 8 марта. Оккупанты атаковали городской водогон. Пострадали семь человек, в том числе 3-летний ребенок.

Напомним, россияне продолжают наступательные действия на севере Харьковской области. Оккупанты пока пытаются двигаться в двух направлениях от российско-украинской границы. Подробнее - в материале РБК-Украина.